В России и мире

Жириновский на примере стирального порошка рассказал о качестве импортной продукции с Запада

Ситуация с двойными стандартами производителей стиральных порошков показывает истинное отношение Запада к жителям России. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к этим зарубежным компаниям.

Источник: https://iz.ru

Политик отметил, что «ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества».

«Мы для стран Запада - люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», - написал Жириновский в Twitter.

Как пишут «Известия», Он подчеркнул, что необходимо прекратить ввоз не качественной продукции в страну.

«Хотят торговать с нами - пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят - обойдемся», - резюмировал Жириновский.

4 декабря ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

В ответ на эти претензии исполнительный директор Ассоциации производителей товаров бытовой химии Петр Бобровский выразил недоумение из-за сравнения товаров одной и той же марки, произведенных для разных рынков.