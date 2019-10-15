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Ученые назвали ранее неизвестную причину рака

Причиной развития онкологии являются не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые вызывают развитие опухолей. Об этом сообщается в журнале British Journal of Cancer.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Московский Комсомолец», в ходе исследования выяснилось, что некодирующая последовательность белков ДНК, известная как «мусорная ДНК», влияет на возникновение рака. Это поможет улучшить генетическое сканирование на предмет развития рака, утверждают ученые. Было проанализировано свыше шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела человека. В результате удалось выяснить, что существует определенная корреляция между наличием определенного отличия последовательности ДНК и поведением генов.

Некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, которые подавляют развитие опухоли. Данные гены встречают встречаются в областях ДНК, отвечающих за регуляцию иммунной системы и внутриклеточные процессы в тканях.

Ученые намерены использовать полученные результаты опытов для улучшения систем программирования и выяснения рисков развития рака у пациентов.