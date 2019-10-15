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ГИБДД увеличит число вопросов в экзамене на права

Госавтоинспекция к 1 октября 2020 года планирует изменить процедуру оценки теоретического экзамена для получения водительских прав. Об этом заявил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, пишет портал «Известия».

Источник: ТАСС, Александр Алпаткин

По его словам, планируется увеличить число вопросов и время, необходимое для ответа. «Мы предполагаем значительно увеличивать количество задач в комплектах до несколько тысяч, соответственно, также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена - и время, и количество вопросов в комплекте, и саму процедуру оценки», - цитирует полицейского в субботу, 7 декабря, ТАСС.

В настоящее время в теоретической части экзамена на права содержатся 20 вопросов, предполагается, что их число увеличится до 50.

Ранее на этой неделе в Гильдии автошкол России поддержали планы ГИБДД по изменению экзамена на права, но отметили, что необходимо выработать общую стратегию. В минувший четверг ГИБДД анонсировала отмену штрафных баллов при сдаче экзамена на права, а также расширение числа вопросов в теоретической части экзамена.