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Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: pixabay.com

Как пишет РИА «Новости», в настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.

Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель - обучение по направлению от службы занятости. Вторая - обучение по направлению работодателей. Третий вариант - обучение с использованием инфраструктуры Союза «Ворлдскиллс Россия».

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты. До конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тысяч человек.