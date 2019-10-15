В России и мире

В Нижнем Новгороде машина сбила 11 детей и 2 взрослых. ВИДЕО

В дорожной аварии в Нижнем Новгороде пострадали 11 детей. Эти уточненные данные привела пресс-служба УГИБДД по региону. Ранее сообщалось о девяти пострадавших, 4 из которых - дети, сообщает «Вести.ru»

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Так, 3 автомобиля столкнулись на улице Горького в центре города, один из них отбросило на тротуар. В это время по нему шла группа детей. Машина врезалась прямо в них, пишет ТАСС.

Между тем «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России сообщает, что пострадавших не 11, а 13 - вылетевшая на тротуар машина задела еще 2 взрослых.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Агентство уточняет, что пострадавшие дети, ученики 9 класса, направлялись в театр, взрослые их сопровождали. Десятерых подростков и двоих взрослых после ДТП госпитализировали, еще одного девятиклассника после осмотра медиков отпустили домой.

Напомним, ДТП произошло вечером 7 декабря.