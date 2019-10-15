В Нижнем Новгороде машина сбила 11 детей и 2 взрослых. ВИДЕО

В дорожной аварии в Нижнем Новгороде пострадали 11 детей. Эти уточненные данные привела пресс-служба УГИБДД по региону. Ранее сообщалось о девяти пострадавших, 4 из которых - дети, сообщает «Вести.ru»
Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Между тем «Интерфакс» со ссылкой на ГИБДД России сообщает, что пострадавших не 11, а 13 - вылетевшая на тротуар машина задела еще 2 взрослых.
Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Агентство уточняет, что пострадавшие дети, ученики 9 класса, направлялись в театр, взрослые их сопровождали. Десятерых подростков и двоих взрослых после ДТП госпитализировали, еще одного девятиклассника после осмотра медиков отпустили домой.
Напомним, ДТП произошло вечером 7 декабря.