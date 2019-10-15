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Подросток неудачно повернул голову и умер

Семнадцатилетний британец Бен Литтлвуд резко повернул голову и умер от инсульта, сообщает The Mirror. Сам парень был физически развитым и учился в военном училище.

Как пишет «Московский Комсомолец», происшествие имело место в Дукингфилде. Бен находился дома один и готовил чай. В определенный момент он резко повернул голову, из-за чего разорвалась одна из артерий. Кровяной сгусток попал в мозг и вызвал ишемический инсульт.

Мать Бена встревожилась из-за того, что ее сын не отвечает на звонки. Тогда она приехала домой и обнаружила его на полу кухни. Она срочно вызвала скорую помощь, которая его госпитализировала.

Бен умер в больнице спустя 8 дней. Сначала врачи не верили, что у парня инсульт, так как он слишком молодой для этого. Но анализы подтвердили факт инсульта. Отмечается, что средний возраст англичан, умирающих от инсульта - 68 лет.