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В России и мире

Погиб находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор

08.12.2019 13:29|ПсковКомментариев: 1

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб утром в воскресенье, упав из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня в 06:00 Глеб Чулков погиб. Он упал из квартиры матери на пятом этаже, где он жил последнее время, пока шло следствие», - сказал собеседник ТАСС.

Следственное управление СК по Тамбовской области начало проверку по факту смерти Чулкова, сообщила агентству старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

«Факт смерти подтверждаем. По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», - сообщила она.

Чулков был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который является государственной собственностью. Ему вменялась ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По решению суда вице-губернатор был помещен под домашний арест.

Чулков возглавлял комитет по управлению имуществом Тамбовской области с 2004 года. В 2008 году он был назначен на должность заместителя главы администрации области.

Как сообщает РИА Новости, губернатор Тамбовской области Александр Никитин выразил соболезнования в связи со случившемся. «От имени администрации области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Глеба Игоревича»,— отметил господин Никитин.

Как передает «Лента.ру», Чулков оставил предсмертную записку, в которой говорится о слежке со стороны сотрудников ФСИН. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza. В послании Чулкова сказано, что следователи и сотрудники ФСИН доводили его и мучили его родственников. Чиновник чувствовал себя виноватым перед семьей из-за того, что они не могут жить спокойно. К ним якобы постоянно приходили следователи и предлагали «сдать» Чулкова. Кроме того, в записке подчеркивается, что сотрудники ФСИН следили за каждым шагом Чулкова, делая тем самым его жизнь под домашним арестом невыносимой. Родственники Чулкова рассказали, что тот боялся, что его могут перевести в СИЗО. Он был убежден, что его будут пытать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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