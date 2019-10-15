В России и мире

В России увеличено количество скоростных и двухэтажных поездов

С 8 декабря начал действовать новый график движения поездов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РЖД. Общее число поездов дальнего следования вырастет на 3% до 583 пар поездов в сутки (пара — это поезда туда-обратно).

Количество скорых и скоростных поездов увеличится с 358 до 377, что составит 64,7% от общего числа поездов. Также появится 14 новых дневных экспрессов на восьми маршрутах. Число двухэтажных поездов вырастет с 11 до 17, они будут ходить по 13 маршрутам (ранее — по девяти).

У трети поездов сократится время в пути, у некоторых из них больше чем на час.

Помимо этого, на самых популярных маршрутах появятся 46 новых поездов.