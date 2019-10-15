В России и мире

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для этого двери весом около четырех тонн каждая смонтировали на полигоне.

«Говорят, эти двери — самые мощные в стране, а может быть и во всем мире», — пояснили на телеканале.

Инженеры заложили 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, чтобы сымитировать ударную волну, по силе равную ядерному взрыву.

Отмечается, что дверь выдержала удар, сохранив свою конструкцию и силовые элементы, передает «Газета.ру».