В России и мире

Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, пишет РИА Новости.

Фото: AFP 2019

«Новой «Мисс Вселенная"-2019 стала (представительница - ред.) ЮАР», - говорится на странице конкурса в сети микроблогов Twitter.

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Фото: AFP 2019

Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Ранее директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк сообщила РИА Новости, что Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за организационных нестыковок и сложностей с оформлением визы. Алина Санько от России примет участие в конкурсе «Мисс Мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне.