В России и мире

Замминистра просвещения РФ назвал причины сокращения русскоязычных школ в мире

На сокращение русскоязычных школ в других странах могут влиять два аспекта. Первый аспект является политическим, рассказал в беседе с News.ru первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

«Ну, это немножко не в нашей, конечно, сфере ведения. Второй — это какие-то объективные причины, связанные с нехваткой учителей, учебников. Здесь мы стараемся помогать, проводим программы повышения квалификации учителей в ряде стран», — сказал Зенькович.

По словам эксперта, например, в будущем году в Азербайджане будут проводить поставки учебников.

Ранее глава Российского государства Владимир Путин заявил, что русофобы ведут войну с русским языком по всему миру, а в некоторых странах это даже стало чертой официальной политики.