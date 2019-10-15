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В России и мире

В Ленобласти уволят чиновницу, допустившую нецензурное высказывание на публичном выступлении

10.12.2019 10:12|ПсковКомментариев: 1

В Ленинградской области намерены уволить начальника отдела по молодежной политике Сосновоборского городского округа Александру Позднякову, использовавшую ненормативную лексику в ходе публичного выступления.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, в интернете широкий резонанс получила видеозапись, на которой Позднякова использует нецензурное высказывание, выступая со сцены, пишет «Интерфакс».

«Иногда короткое слово ярче, чем целое предложение, но надо отдавать себе отчет, понимать, что ты делаешь. Когда я в первый раз об этом услышал, а потом мне показали видео, то первое мое ощущение - чисто человеческое - это досада. Потому что муниципальный служащий не имеет право на подобного рода высказывания, которые являются публичными. Это табу», - цитирует пресс-служба главу округа Михаила Воронкова.

По его словам, в тот же день он дал команду провели комиссию по этике, она состоится. «Решение комиссии будет иметь рекомендательный характер, однако для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», - сказал глава городского округа.

Воронков добавил, что ранее никаких нареканий к Поздняковой не было. «Этот человек, действительно, работает, пашет, но... не нашел слово-синоним», - отметил он.

По данным ряда СМИ, в ходе выступления со сцены на встрече с представителями добровольческих организаций Позднякова заменила слово «работать» на нецензурное, чем вызвала неоднозначную реакцию в зале.

Источник: Псковская Лента Новостей
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