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Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга получили от 19 лет до пожизненного

Суд приговорил Аброра Азимова - основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга - к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Второй Западный окружной военный суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Акрама Азимова, Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых суд приговорил к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений - прокурор просил для них пожизненного заключения.

Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов - по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19.

Всех подсудимых оштрафовали на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.

Как установил суд, Азимов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории России, вовлек в нее своих знакомых, а также поддерживал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги.

Все обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, подыскивали места совершения теракта, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы еще одного самодельного взрывного устройства.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Кроме того, как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уголовное дело в отношении руководителей сообщества Сирожидина Мухтарова и Бобиржона Махбубова выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

Напомним, 3 апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек.