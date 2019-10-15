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Сериал «Слуга народа» с Зеленским впервые покажут на российском телевидении

11.12.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

Телеканал ТНТ с 11 декабря начнет показывать сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Сериал «Слуга народа» впервые покажут на российском телевидении. С мая телешоу также показывают на «КиноПоиске» по подписке.

«Слуга народа» рассказывает об учителе истории Василии Голобородько (его сыграл Зеленский), который стал президентом Украины. Сериал «Студии Квартал 95» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. Это одно из самых популярных шоу на украинском ТВ.

Сериал «Слуга народа» начнут показывать на ТНТ спустя два дня после первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: Псковская Лента Новостей
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