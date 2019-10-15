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Чаще всего копить в России стремятся женщины старше 40 лет

Чаще всего копить в России стремятся женщины старше 40 лет. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Согласие-Вита», проанализировав договоры накопительного страхования жизни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, чаще всего задумываются о будущей прибавке к пенсии люди старше 40 лет, но при этом в стране появились и молодые россияне (18-30 лет), для которых формируются подобные накопления - это 13% страхователей и застрахованных. На людей возрастной категории от 30 до 40 лет приходится 39%.

Женщин среди заключивших договоры НСЖ большинство - 62% против 38% мужчин.

Самый распространенный срок договора НСЖ - 5 лет, на полисы с этим сроком приходится 59% от общего числа. Договор накопительного страхования на срок 10 и более лет заключают 28% клиентов страховой компании.

Отметим, что договор накопительного страхования жизни – это страховой продукт, сочетающий накопление средств на различные цели (образование детей, стартовый капитал для бизнеса, пенсию) со страхованием жизни и здоровья. По окончании срока действия договора страховая компания выплачивает накопленную клиентом сумму и дополнительный доход. Если с клиентом произойдет страховой случай, например, инвалидность, страховая выплата может составить до 500% от страховой суммы (в зависимости от риска), даже если он оплатил только один взнос. А по окончании действия полиса клиент получит еще одну выплату - по дожитию.

В случае, если клиент уйдет из жизни до окончания срока действия полиса, страховая компания выплатит выгодоприобретателю (наследнику) сумму, которую клиент накопил бы за все время действия страховой защиты.