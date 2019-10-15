Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Горячие вакансии Псковского хлебокомбината
Где отпраздновать корпоратив?
Монобизнес vs. многопрофильность
Детская обувь для зимы
Как защитить дом и офис зимой?
Машина как женщина
Старые Новые Песни - 2
Телефон прямого эфира 56-73-72
Господдержка для бизнеса
 
 
 
ещё В России и мире 15.10.2019 08:191 Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным. ВИДЕО 11.12.2019 23:370 Телеканал ТНТ снял с эфира продолжение сериала «Слуга народа» с Зеленским 11.12.2019 23:260 В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки 11.12.2019 23:070 Чаще всего копить в России стремятся женщины старше 40 лет 11.12.2019 22:430 Путин поручил проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы 11.12.2019 16:090 Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»
 
 
 
Самое популярное 09.12.2019 20:221 «Медуза»: 5-летняя девочка всю жизнь провела в частной клинике, родители не забирают ее домой 08.12.2019 12:3113 Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников 08.12.2019 11:355 Продавец двухрублевой монеты за миллиард отказался от квартиры в центре Москвы 10.12.2019 10:323 Утверждены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2020 год 08.12.2019 14:562 Объявлено, кто стал новым настоятелем Святогорского монастыря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Путин поручил проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы

11.12.2019 22:43|ПсковКомментариев: 0

Заседание оргкомитета «Победа», прошло сегодня, 11 декабря, в Москве под председательством президента России. Как сообщает Первый канал, на заседании оргкомитета «Победа» глава государства вновь указал на недопустимость фальсификации истории и поручил правительству проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы. На заседании также прозвучало предложение ввести звание «Город трудовой доблести».

Открывая заседание организационного комитета «Победа», Владимир Путин особо подчеркнул, следующий год - Год Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, должен стать не просто «запоминающимся», а должен быть наполнен искренним и живым содержанием. Где бы ни проходили мероприятия и какими бы они ни были, они не должны быть формальными. Особо президент подчеркнул, что в центре внимания должны быть ветераны.

«Везде есть свои герои Великой Отечественной войны. Фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое пристальное самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу. Руководители регионов, и уж тем более главы муниципальных образований, обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке. Особое внимание работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов, о том, чтобы они были доступны для граждан, в том числе, с помощью современных цифровых технологий и информационных платформ», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что нужно содействовать поисковикам, краеведам, активистам, тем, кто не только словом, но и делом помогают развитию и укреплению патриотизма в обществе. Кто помогает молодым поколениям понять, что такое Родина и почему ее нужно беречь.

При этом Владимиром Путин отметил, что не прекращаются попытки искажения исторической правды. «К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур. Ну, вы знаете наверняка, что недавняя резолюция европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют «в информационной войне против демократической Европы». Это цитата. Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом», - подчеркнул Владимир Путин.

На заседании также рассказали об итогах первого года работы проекта «Без срока давности». Активисты этого движения изучают факты массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной. По результатам их расследований возбуждено три уголовных дела в отношении тех, кто был причастен к расстрелам, в том числе женщин, детей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какова ваша позиция по вопросу строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма?
В опросе приняло участие 442 человека
11.12.2019, 23:370 Телеканал ТНТ снял с эфира продолжение сериала «Слуга народа» с Зеленским 11.12.2019, 23:260 В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки 11.12.2019, 23:070 Чаще всего копить в России стремятся женщины старше 40 лет 11.12.2019, 22:510 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви
11.12.2019, 22:430 Путин поручил проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы 11.12.2019, 22:380 Жители псковской «сталинки» опасаются, что их дом может рухнуть из-за капремонта 11.12.2019, 22:240 Три навеса установили на территории детсада «Чебурашка» на сэкономленные депутатами средства 11.12.2019, 21:580 Настоящее и будущее «ДСК» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
11.12.2019, 21:420 В некоторых классах тазики стоят - Владимир Яников о состоянии крыши Черневской школы Гдовского района 11.12.2019, 21:250 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела наиболее эффективные меры профилактики преступности среди молодежи 11.12.2019, 21:030 Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам 11.12.2019, 20:471 Владимир Яников: Опытных руководителей из соцсферы нельзя лишать тысячи рублей доплаты
11.12.2019, 20:181 Псковские археологи поблагодарили волонтеров за участие в археологических экспедициях 11.12.2019, 19:590 Губернатор Псковской области вручил Виталию Гогунскому и Тихону Хренникову награды за участие в военной операции в Сирии 11.12.2019, 19:411 Сразу четыре заявки от Псковской области одобрены Фондом содействия реформированию ЖКХ 11.12.2019, 19:270 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: борьба за туриста - бессмысленная и беспощадная
11.12.2019, 19:153 Владимир Яников: Районы Псковской области не потянут в одиночку открытие «Точек роста» 11.12.2019, 19:040 Андрей Турчак вручил награды победителям Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» 11.12.2019, 19:002 При переводе земель из одной категории в другую следует проводить историко-культурную экспертизу - Виктория Деркач 11.12.2019, 18:400 Псковские археологи обеспокоены перспективами сохранности памятников археологии, обнаруженных на берегу Жижицкого озера
11.12.2019, 18:390 В Опочке водитель иномарки сбил двух пешеходов 11.12.2019, 18:300 Актер Виталий Гогунский спел известную песню из сериала «Универ» с псковскими студентами. ВИДЕО 11.12.2019, 18:150 Распродажа в «Супер фитнес» заканчивается уже сегодня 11.12.2019, 18:030 До +4 градусов потеплеет завтра днем в Псковской области
11.12.2019, 17:540 Виталий Гогунский рассказал студентам ПсковГУ, как выйти из творческого кризиса 11.12.2019, 17:452 Археолог Александр Михайлов «диагностировал» у «черных копателей» синдром Иванушки-дурачка 11.12.2019, 17:400 Музей-заповедник «Михайловское» удостоен «Звезды академика Лихачева» 11.12.2019, 17:340 Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели уроки газовой безопасности в школах Псковского района
11.12.2019, 17:291 В Роскачестве рассказали, как безопасно делать покупки в интернете 11.12.2019, 17:280 Как сэкономить при покупке окон ПВХ? 11.12.2019, 17:140 В 2019 году 20% россиян ни разу не ездили в путешествие 11.12.2019, 17:090 Владимир Яников: Нужно выделять больше средств на подвоз школьников на внеклассные мероприятия
11.12.2019, 17:010 У 2084 памятников археологии Псковской области не определены границы 11.12.2019, 17:000 Госдума приняла в I чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным 11.12.2019, 16:480 Актер Виталий Гогунский и симфонический оркестр Псковской филармонии готовят совместный проект 11.12.2019, 16:480 Необходимость ремонта кровли Черневской школы обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета
11.12.2019, 16:430 ВЦИОМ: более 40% россиян заявили, что не доверяют врачам 11.12.2019, 16:380 Социальная защита детей-сирот в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 11.12.2019, 16:370 Виталий Гогунский поделился с псковскими студентами рецептом «наполеонной диеты» 11.12.2019, 16:350 ИК-3 оказывает услуги по изготовлению обрезного пиломатериала
11.12.2019, 16:260 Интерактив: Трата бюджетных денег впустую 11.12.2019, 16:184 У семи нянек: кто спасет псковские памятники 11.12.2019, 16:090 Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года» 11.12.2019, 16:040 В Себежской школе к 155-летию заменят все старые дверные и оконные проемы
11.12.2019, 16:003 Псковский археолог рассказал, почему они ищут находки там, где «все уже перекопано и найдено» 11.12.2019, 15:551 Круглый стол в защиту избитого в Любятово подростка прошел в Пскове 11.12.2019, 15:493 Разрушение двух курганных групп VI-X веков зафиксировано археологами в Псковской области в этом году 11.12.2019, 15:260 Собственникам предлагают гарантировать полную компенсацию за изъятие недвижимости
11.12.2019, 15:230 Псковский хлебокомбинат приглашает на работу 11.12.2019, 15:1911 С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове 11.12.2019, 15:161 Неизвестный памятник гражданской архитектуры XVII века обнаружили археологи на ближнем Запсковье 11.12.2019, 15:140 Псковская таможня предупреждает об очереди на границе в МАПП Бурачки
11.12.2019, 15:120 Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды на торжественном приеме в честь Дня Конституции РФ 11.12.2019, 15:090 Полевой сезон у псковских археологов в самом разгаре 11.12.2019, 14:561 Актер и музыкант Виталий Гогунский отметил потрясающее звучание псковского оркестра «Геликон» 11.12.2019, 14:520 Росфинмониторинг пресек деятельность 25 теневых площадок в 2019 году
11.12.2019, 14:380 Псковские таможенники не позволили французу вывезти из России старинную брошь 11.12.2019, 14:340 «Подстрочник» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО 11.12.2019, 14:300 В Пскове пройдет лекция фотографа Элеоноры Миллер 11.12.2019, 14:220 В Пскове и Великих Луках обнаружены фальшивые купюры и монеты
11.12.2019, 14:210 Благоустройство территории псковского ГКЦ завершили установкой контейнерной площадки 11.12.2019, 14:181 82 владельца охотничьего оружия проверены в рамках операции «Охота» в Псковской области 11.12.2019, 13:592 Сбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода 11.12.2019, 13:500 Центр юридической помощи «Земляки» помог многодетной великолукской семье не лишиться дома
11.12.2019, 13:421 Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 11.12.2019, 13:400 Анатолий Копосов указал на проблему участия в соревнованиях детских спортивных общественных организаций 11.12.2019, 13:360 Пскович стал жертвой мошенников, взломавших соцсети его знакомой 11.12.2019, 13:340 Коньяк и косметику похитили из магазина в Острове
11.12.2019, 13:280 День открытых дверей пройдет в Институте социальных наук ПсковГУ 11.12.2019, 13:240 Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов оградят от непрошенных гостей к 2021 году 11.12.2019, 13:150 ОНФ организовал для студентов экскурсию-стажировку на псковскую «Славянку» 11.12.2019, 13:140 Возможность открытия кабинета врача-педиатра и врачебной амбулатории на дальнем Завеличье обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета
11.12.2019, 13:100 В Пустошке безработный мужчина подозревается в угоне машины 11.12.2019, 13:090 В Псковской области намерены скорректировать закон о доплатах руководителям государственных и муниципальных учреждений с большим стажем 11.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Анастасией Ивановой 11.12.2019, 12:570 Минтруд напомнил, когда чиновникам нельзя принимать подарки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.