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Путин поручил проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы

Заседание оргкомитета «Победа», прошло сегодня, 11 декабря, в Москве под председательством президента России. Как сообщает Первый канал, на заседании оргкомитета «Победа» глава государства вновь указал на недопустимость фальсификации истории и поручил правительству проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы. На заседании также прозвучало предложение ввести звание «Город трудовой доблести».

Открывая заседание организационного комитета «Победа», Владимир Путин особо подчеркнул, следующий год - Год Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, должен стать не просто «запоминающимся», а должен быть наполнен искренним и живым содержанием. Где бы ни проходили мероприятия и какими бы они ни были, они не должны быть формальными. Особо президент подчеркнул, что в центре внимания должны быть ветераны.

«Везде есть свои герои Великой Отечественной войны. Фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое пристальное самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу. Руководители регионов, и уж тем более главы муниципальных образований, обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке. Особое внимание работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о ее героях. Говорю об обновлении музейных экспозиций и проведении специальных выставок, акций, научно-практических конференций, в том числе о системном введении в научный оборот архивных документов, о том, чтобы они были доступны для граждан, в том числе, с помощью современных цифровых технологий и информационных платформ», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что нужно содействовать поисковикам, краеведам, активистам, тем, кто не только словом, но и делом помогают развитию и укреплению патриотизма в обществе. Кто помогает молодым поколениям понять, что такое Родина и почему ее нужно беречь.

При этом Владимиром Путин отметил, что не прекращаются попытки искажения исторической правды. «К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур. Ну, вы знаете наверняка, что недавняя резолюция европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года. А тех, кто пытается спорить с такой ни на чем реально не основанной, беспардонной ложью, заранее обвиняют «в информационной войне против демократической Европы». Это цитата. Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте. А то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего. А мы будем рассказывать об этом», - подчеркнул Владимир Путин.

На заседании также рассказали об итогах первого года работы проекта «Без срока давности». Активисты этого движения изучают факты массовой гибели мирного населения в годы Великой Отечественной. По результатам их расследований возбуждено три уголовных дела в отношении тех, кто был причастен к расстрелам, в том числе женщин, детей.