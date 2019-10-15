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В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки

В Калининградской области безобидная шутка полицейских обернулась массовым флешмобом. Как сообщает Первый канал, двое сотрудников подделали приказ начальства и отправили его в соседний отдел МВД. Взяли старую телеграмму, переделали в ней текст и отослали по факсу. В ней начальник калининградской полиции Андрей Сицский якобы требует от дежурных частей «провести украшение помещений дежурной части снежинками из бумаги». Приведен расчет: две снежинки на лист А4. Листов должно быть не менее пяти. То есть по десять снежинок на часть.

Эта шутка могла остаться незамеченной начальством - многие сотрудники действительно посмеялись. Но, как и в любом коллективе, нашлись такие, кто не посмел ослушаться и бросился приказ выполнять.

Как выяснилось, начальник полиции тоже оказался с юмором. И сильно сержанта с лейтенантом, впавших в детство, наказывать не стал, на заставил под камеру самих вырезать снежинки. Пока Коваленко и Ковальчук вырезали снежинки, начальник интересовался, откуда так много свободного времени на дежурстве. Шутил о свободных вакансиях для участковых. И пристально следил за процессом.

«Злого умысла не было, текстовку мы пытались сделать максимально абсурдной, чтобы никто не мог поверить в ее оригинальность», - попытались оправдаться провинившиеся сотрудники полиции.

«Этот розыгрыш не нес в себе никакого злого умысла, однако на службе он был неуместен! Поэтому авторов фейка не наказали, а провели с ними воспитательную беседу», - пояснила начальник пресс-службы УМВД РОССИИ по Калининградской области Светлана Поставничая.

Пока неизвестно, красиво ли Коваленко и Ковальчук украсили отдел калининградской полиции. В случае чего уже не урок, а мастер-класс им смогут дать в Кургане. Там выпустили подобный приказ - только не шуточный, а самый настоящий и серьезный. От служащих больниц, школ и детских садов потребовали не просто вырезать снежинки, а сделать это строго по установленному образцу. Лучей должно быть пять, угол - 36 градусов. Никакой самодеятельности! Под другим углом - отметили в мэрии - вырезать можно, но только для своей квартиры.