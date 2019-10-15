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Телеканал ТНТ снял с эфира продолжение сериала «Слуга народа» с Зеленским

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают «Ведомости». Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря.

Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

Очевидно, канал очень быстро менял программу - даже на 22:00 мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для «Слуги народа». В одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой - «Интерны» и «СашаТаня».

Представитель ТНТ заявил «Ведомостям», что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире. «Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», - утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск» (принадлежит «Яндексу»).

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский. Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19-00 до 20-30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы «Интерны» и «СашаТаня».

Очевидно, канал очень быстро менял программу - даже на 22:00 мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для «Слуги народа». В одной это были сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а в другой - «Интерны» и «СашаТаня».

Представитель ТНТ заявил «Ведомостям», что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий «Слуги народа» в эфире. «Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER», - утверждает он. Анонс ТНТ о ежедневном показе «Слуги народа» в эфире представитель канала назвал «маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы». Он не ответил на вопрос, почему ТНТ решил показать весь сезон «Слуги народа» только в интернете, тем более что сериал с мая доступен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск» (принадлежит «Яндексу»).

Отметим, что 11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.