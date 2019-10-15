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Телевизор убил двухлетнего ребенка в Бурятии

Доследственная проверка организована по факту смерти двухлетнего мальчика, который скончался в Курумканской центральной районной больнице (Бурятия), куда был госпитализирован после того, как на него упал телевизор, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии в четверг.

Предварительно установлено, что двухлетний мальчик приехал с матерью к ее родственникам из города Улан-Удэ, пишет «Интерфакс».

«Накануне днем мать с сыном стали веселиться и танцевать в комнате. Во время очередного движения ребенок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжелый ламповый телевизор. От воздействия стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову ребенка», - говорится в релизе.

На крики матери прибежала соседка, которая вызвала «скорую помощь».

Мальчика госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных повреждений.

С места происшествия следствием изъяты телевизор и стол, на котором тот стоял, назначены судебно-медицинские и криминалистические исследования.