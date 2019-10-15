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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота. Поиск одного офицера продолжается.

Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что при пожаре пострадали 12 человек. Двое из них получили ожоги дыхательных путей. Ранее «5 канал» опубликовал список из десяти пострадавших.

По информации судоремонта «Звездочка», возгорание в первом энергоотсеке крейсера началось в 10:16 при проведении сварочных работ. Примерно в 14:45 пожар удалось локализовать.

Напомним, как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, причиной пожара стало то, что искра при сварке упала в трюм, а там загорелись остатки мазута.

Глава ОСК Алексей Рахманов напомнил, что в корпорации ОСК разработан стандарт при сварочных работах, который, в частности, предусматривает присутствие пяти военных контролеров при проведении сварочных работ одним человеком.

«Каким образом мог возникнуть пожар на "Адмирале Кузнецове" при точном соблюдении этого стандарта, вызывает вопрос, ответить на который можно будет только после завершения тушения», - сказал Рахманов.

Это уже не первое ЧП во время ремонта единственного российского авианесущего крейсера.

С сентября 2018 года «Адмирал Кузнецов» проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково под Мурманском. В конце октября прошлого года случился сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились и док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Корпус корабля при этом не пострадал.

«Адмирала Кузнецова» доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. На корабле планировали заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать «средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла». Ремонт оценили в 70 миллионов рублей.

Работы по ремонту и модернизации крейсера должны были завершиться в 2020 году, а на испытания корабль должен выйти по плану в 2021-м.