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Красноярская массажистка сломала ноги младенцу

Неприятный случай произошел в Красноярске, где мануальный терапевт делала массаж семимесячной девочке.

Как передает телеканал «ТВК», ребенок родился в апреле 2019 года на несколько недель раньше срока. Ей прописали курсы лечебного массажа. В итоге за услугами семья обратилась к знакомому массажисту-частнику. Она уже занималась двумя другими их детьми и не вызывала нареканий.

Тем не менее, перед последним сеансом мама девочки заметила, что ее дочери плохо. По ее словам, от любого прикосновения «ребенок вздрагивал и кричал». Когда она взяла ее на руки, то поняла, что ребенок «просто кипяток». Также девочка не спала сутки. Вечером она обратила внимание на то, что нога у малышки неактивна.

Врачи, к которым обратились родители девочки, диагностировали перелом обеих ног. Правая была травмирована в трех местах.

Девочке наложили гипс. Она идет на поправку. За все сеансы родители заплатили 80 тысяч рублей. Поначалу массажистка отказывалась признавать вину. Затем предложила вернуть часть денег. А потом и вовсе перестала выходить на связь.