В России и мире

Названы лучшие фильмы 2019 года

Американское издание The Hollywood Reporter назвало топ-10 фильмов за 2019 год. На первом месте в рейтинге оказалась картина режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Эту киноленту автор публикации - критик Тодд Маккарти назвал «любовным письмом» Тарантино прошлому Голливуда.

Вторую позицию занимает работа «Неограненные драгоценности», в которой Маккарти особенно отметил актера Адама Сэндлера в главной роли.

Следом расположился фильм, который, по мнению критика, является «лучшей из имеющихся» экранизацией одноименной повести Луизы Мэй Олкотт, «Маленьких женщин» от режиссера Греты Гервиг.

Как отмечает «Газета.ру», в десятку лучших фильмов вошли фильм «Ирландец» с Робертом Де Ниро, »Ford против Ferrari» с Мэтом Дейманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях и «Портрет девушки в огне», «Последний черный в Сан-Франциско», «Отверженные» , «1917», «Безнадежное дело Хаммаршельда».