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Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов, пишут «Известия».

Независимые исследователи составили список из 200 самых популярных паролей, которые оказались в открытом доступе из-за утечек данных. База данных насчитывает 500 млн разных кодовых вариаций.

«Мы уже говорили это раньше, и повторим снова. И еще раз. И еще раз. Пароли очень важны. Но эта мысль до сих пор не дошла до миллионов людей, которые выбирают «12345» в качестве пароля», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте менеджера 11 декабря.

Самые популярные пароли содержат легко угадываемые комбинации цифр от 1 до 9, например, 12345, женские имена (Николь, Джессика, Ханна), набор букв на клавиатуре, которые расположены по вертикали, горизонтали или по диагонали (1qaz2wsx и asdfghjkl). Удивительным эксперты назвали популярность пароля «пароль» — его используют 830 846 человек.

Пароль qwerty для защиты своих персональных данных используют почти 350 тыс. человек, более 170 тыс. — iloveyou («я люблю тебя»).

Эксперты считают, что одной из главных причин выбора пароля из указанного перечня в том, что их легче всего запомнить. При этом многие используют один и тот же пароль для всех учетных записей, что подвергает опасности все аккаунты, если какой-то из них будет взломан.