В России и мире

В Кремле рассказали об апелляции на решение WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете российских флага и гимна на международных соревнованиях.

Песков заявил, что это решение противоречит Олимпийской хартии и является неприемлемым.

«Это также будет использовано в нашей апелляции. Все исполнены решимости делать все, что предусмотрено соответствующими международными законами, для защиты и наших интересов, и наших флага и гимна», — цитирует Пескова ТАСС.