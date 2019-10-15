В России и мире

РФ заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран

Американские СМИ представили рейтинг самых могущественных стран мира. Критериями при составлении списка выступили участие в международных альянсах, фигура лидера, экономический, военный и политический потенциал. На первом месте - США, на втором - Россия, на третьем - Китай. Среди наименее влиятельных стран мира - прибалтийские республики и ряд восточноевропейских государств. В списке «лучших» стран РФ поднялась на две позиции, пишет Газета.ру.

Как сообщает издание US News, могущественные страны постоянно занимают передовицы газет, заботят законодателей и формируют глобальные экономическую систему.

«Когда они [эти страны] что-то обещают, то хотя бы кто-то в мире точно верит, что это будет выполнено», - говорится в пояснении к рейтингу.

Список стран составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал.

Первое место заняли США - страна с самым высоким ВВП в мире и огромным военным бюджетом ($738 млрд на 2020 год). Эксперты отметили высокий уровень влияния на мир американской поп-культуры - музыки, кино и телевидения. Кроме того, фигуру президента США Дональда Трампа они назвали «спорной».

Россия, как уже было сказано, на втором месте с очень мощной и профессиональной армией. Издание указывает на размеры страны - самые большие в мире, а также отмечает «в основном авторитарный» характер управления страной на протяжении большей части ее более чем тысячелетней истории.

Российская экономика считается одной из крупнейших в мире за счет огромного запаса природных ресурсов. Кроме того, эксперты указывают на этнический состав населения страны. Большинство граждан России - русские, но в стране существует более 100 народностей и языков.

На третьем месте - Китайская народная республика (КНР), которой управляет уже более полувека Коммунистическая партия Китая. На четвертом месте - Германия, страна с самым высоким уровнем населения в Европе (82 млн человек; для сравнения, в европейской части России проживает чуть менее 79 млн человек).

На пятом месте в «списке мощи» - Великобритания, а на шестом - Франция.

Всего в рейтинге 80 позиций. Последние строчки заняли Эстония, Латвия и Словения. Неподалеку эксперты расположили также Словакию и Литву. У этих европейских стран невысокий уровень населения и сравнительно небольшое влияние на международные отношения.

Между тем, в списке «лучших стран» по версии US News, первое место принадлежит Швейцарии, второе - Японии, третье - Канаде. Глобальный рейтинг составлялся на основе всех возможных характеристик. Россия в этом списке поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом - сейчас наша страна занимает 24 место.

Среди проблем эксперты назвали низкую открытость для бизнеса и среднее качество жизни. При этом внимание они обратили на высокий уровень культурного влияния, исторического наследия и талантливых людей.