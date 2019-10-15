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Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» (2019) была включена в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм», говорится в заявлении пресс-службы Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом пишет «Царьград».

Фото: kinopoisk.ru

Фильм рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые в 1945 году возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются привыкнуть к мирной жизни. Мировая премьера «Дылды» состоялась 16 мая 2019 года, российская — 20 июня. За свою работу Балагов был удостоен премии «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля как лучший режиссёр. Кроме того, картина получила приз «ФИПРЕССИ — особый взгляд».

В шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший международный художественный фильм» попали также чешская «Раскрашенная птица», эстонская «Правда и справедливость», французская картина «Отверженные», венгерская — «Оставшиеся», «Страна меда» от Северной Македонии», «Тело Христово» от Польши, сенегальская картина «Атлантика», а также «Боль и слава» от Испании. Кроме того, на премию номинирован фильм «Паразиты» от Южной Кореи, который, как считают критики, является одним из главных претендентов на победу.