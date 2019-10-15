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В России перед Новым годом в два раза вырос спрос на домашних крыс

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В преддверии новогодних праздников в России значительно увеличился спрос на живых грызунов. Горожане активно покупают крыс в качестве символа наступающего 2020 года, пишет «Российская газета».

«Лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за год, - сообщают эксперты популярного сайта объявлений Avito. - Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза».

Домашних крыс также охотно покупают жители Перми, Воронежа, Омска, Москвы, Иркутска, Уфы и Волгограда. А вот Ульяновск оказался единственным городом в стране, где спрос на крыс, наоборот, упал. Местные жители к живому символу нового года по неизвестным причинам оказались абсолютно равнодушны. При этом они охотно покупают игрушки или сувениры, изображающие крыс. Их продажи по стране уже выросли в 12 раз.

Растет спрос - растет и предложение. Больше всего домашних грызунов выставлено на продажу в Тольятти, Казани и Самаре. Отмечается, что крысы подорожали - их средняя стоимость в стране составляет 500 рублей. Дешевле всего домашнего питомца можно купить в Красноярске - всего за 160 рублей. А вот в Москве крысы стоят уже в пять раз дороже.