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Названы самые популярные российские актеры и актрисы

Названы наиболее популярные среди российских зрителей отечественные актрисы и актеры 2019 года. Чарт проекта Kino.mail.ru, основанный на количестве обращений к их персональным страницам, приводит «Российская газета».

На первой строчке среди актрис - Дарья Мороз, вышедшая в лидеры благодаря сериалу своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки».

Вторая строчка у Светланы Ходченковой, одной из самых востребованных современных российских актрис.

Третья - Елена Подкаминская, сыгравшая Викторию Сергеевну в сериале «Кухня».

Далее - Любовь Аксенова, также задействованная в «Содержанках», Кристина Асмус, ставшая в текущем году эпицентром скандала, милейшая Ирина Пегова, Агата Муцениеце («Тобол»), Софья Эрнст, супруга Константина Эрнста, которую мы также видели в «Содержанках», дочь Андрея Миронова Мария и Виктория Исакова («Эпидемия»).

Мужской актерский рейтинг возглавляет вездесущий Александр Петров. Которому в затылок жарко дышит звезда «Мажора» Павел Прилучный.

При этом отмечено, что противостояние этих двоих «становится доброй предновогодней традицией», ведь в прошлом году Прилучный сместил Петрова с занимаемого им в 2017-м году первого места. Но теперь Петров, отметившись военной драмой «Т-34» и триллером «Текст», вернул себе лидерство.

Третий в списке этого года - востребованный артист дубляжа, актер Сергей Бурунов, известный, в частности, по франшизе «Полицейский с Рублевки».

Четвертое место - Роман Курцын («Балканский рубеж», вторая «Бабушка легкого поведения»), пятое - Владимир Яглыч, бывший муж актрисы Ходченковой и Григорий Потемкин из «Екатерины».

Далее идут Кирилл Кяро, Андрей Смоляков, Павел Деревянко, неописуемо порадовавший «Домашним арестом», Иван Янковский и замыкающий десятку-2019 Евгений Цыганов.