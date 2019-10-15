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Ассенизаторы потушили отходами канализации загоревшуюся «ГАЗель». ВИДЕО

Ассенизаторская машина пришла на помощь загоревшейся на Северном объезде в Новосибирске «ГАЗели». Автомобиль потушили жидкими отходами, поэтому помощь росгвардейцев, которые оказались рядом, не понадобилась, сообщает издание Тайга.инфо.

«Канализация, как всегда, пришла на помощь. Им самым и тушат, по-другому никак», — прокомментировал автор ролика, выложенного в YouTube и водитель «ГАЗели».

В пресс-службе областного ГИБДД Тайге.инфо подтвердили, что такой инцидент действительно произошел на Северном объезде. К дорожной полиции никто не обращался, отметили там.

На видеозаписи также видно человека в форме сотрудника Росгвардии. В пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии рассказали Тайге.инфо, что «проезжавший мимо экипаж вневедомственной охраны остановился для оказания помощи». Она не понадобились, уточнили в Росгвардии.