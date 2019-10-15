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В Пенсионном фонде рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью «Российской газете» о том, как индексируются пенсии ушедших с работы пенсионеров.

По его словам, после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5686,25 рубля.

«Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», - заявил председатель ПФР, пишет РИА «Новости».

Дроздов отметил, что в случае, если пенсионер решит возобновить трудовую деятельность, проведенная индексация сохранится.

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Ранее стало известно, что в феврале на 3,8 процента проиндексируют ежемесячные выплаты 15 миллионам россиян, у которых есть право на льготы и соцподдержку.