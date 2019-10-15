В России и мире

Россияне назвали свои источники новогоднего настроения

Основными источниками новогоднего настроения у жителей России являются запах мандаринов, бой курантов и подготовка новогоднего стола, сообщает сервис Tutu.ru после проведенного исследования.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Московский Комсомолец», были опрошены 4,4 тысячи россиян, 40% проголосовали за традиционные атрибуты вроде елки и гирлянд, 7% отметили, что им большую радость доставляют мандарины, особенно их чистка. Еще 7% смотрят «Иронию судьбы», и 6% респондентов вдохновляются сервировкой новогоднего стола. Столько же назвали источником новогоднего счастья посещение рождественских ярмарок в Европе и приобретение подарков.

А 4% россиян ждут новогоднего поздравления от президента и боя курантов, и 2% россиян вспоминают о брызгах шампанского как обязательном атрибуте Нового года.

При этом 20% опрошенных считают, что большое значение имеют дополнительные траты на подарки и толпы народа в магазинах. Именно за них так все любят Новый год.