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Путин отреагировал на слухи о «манипуляциях» над журналистами на пресс-конференции

22.12.2019 17:19|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой появился на сайте «Вестей», что его общение с журналистами во время пресс-конференции не имеет ничего общего с манипуляциями. Как пишет «Московский Комсомолец», сам президент просто высказывает свою позицию по тем вопросам, которые ему задают.

«Их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе» - отметил Путин. Он добавил, что получаемые ответы важны и для СМИ, ведь они проливает свет на те или иные решения государственной власти. К тому же это дает понять перспективы решения ныне существующих проблем.

Путин напомнил, что журналисты, приезжающие на пресс-конференцию, много общаются с простыми людьми. Больше всего таких из региональных изданий. И поведал о журналистах из Краснодарского края, которые интересовались жизнью и общались с ветеранами ВОВ на Кубани. В целом проводимое мероприятие свидетельствует об открытости власти, считает российский лидер.

Напомним, 19 декабря прошла большая пресс-конференция Путина, в ходе которой были заданы вопросы от 57 журналистов. Длительность мероприятия составила 4 часа 18 минут.

Теги: #Путин #президент #пресс-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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