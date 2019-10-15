В России и мире

Российские врачи называли заложенность носа и головные боли симптомами рака

Глава отделения опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева назвала в эфире «Говорит Москва» симптомы рака, при появлении которых нужно срочно обращаться к врачу.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Московский Комсомолец», она отметила, что особое внимание следует уделить болям неясного происхождения, уплотнениям и шишечкам. Также могут возникать непонятные выделения, а внутренняя полость рта может покрывать красноватыми или белесоватыми пятнами. Глотать становиться трудно - это тоже симптом рака. Особое внимание стоит уделять пигментным пятнам, которые вдруг начали менять цвет и размер.

Если без причины возник отит, заложенность носа и головные боли, то нужно посетить лора. Причем настороженность должны проявить обе стороны - и врач, и пациент. Успешность лечения рака зависит от того, на какой стадии он был выявлен. Чем раньше - тем лучше. Если это ранняя стадия, то выживают 84% больных. Вся проблема в том, что лишь треть случаев рака - это случаи, выявленные на ранних сроках.