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Обнаружен признак существования инопланетных цивилизаций

Ученые Стокгольмского университета в Швеции обнаружили около ста звезд, которые таинственным образом исчезли. Точная причина этого явления пока неизвестна, однако исследователи предполагают, что это может быть признаком существования инопланетных цивилизаций. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали звездные каталоги 1950-х годов и сравнили их с новыми данными. Всего учитывались 600 миллионов объектов из каталогов Военно-морской обсерватории США (USNO) и системы телескопов панорамного обзора Pan-STARR Гавайского университета. USNO охватывает 50 лет наблюдений за небесными телами, чья звездная величина достигает 21. Pan-STARR включает в себя более тусклые объекты со звездной величиной 23.

Сначала специалисты выявили более 151 тысячи кандидатов на исчезнувшие звезды, после чего их число сократилось до 23 667. Были также убраны те объекты, что могли оказаться дефектами или артефактами. Итоговая выборка представляла собой красноватые звезды, которые перемещались в среднем быстрее, чем другие объекты в каталоге.

Как отмечает «Лента.ру», исследователи предложили несколько объяснений. Звезды могут быть довольно тусклыми, однако иногда вспыхивают с достаточной силой, чтобы их можно было заметить. Они также могут перемещаться с достаточно большой скоростью, уходя за пределы зоны видимости. Более экзотичное объяснение — превращение в черную дыру без вспышки сверхновой. Однако ученые также допускают возможность, что исчезновение звезд происходит из-за деятельности инопланетных цивилизаций.