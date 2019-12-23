В России и мире

Белоруссия заявила о новом импульсе отношений с Россией

Практически весь российско-белорусский интеграционный пакет согласован. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, передает агентство БЕЛТА.

По его словам, в ближайшие два-три дня стороны могут окончательно согласовать пакет документов по интеграции. Крутой добавил, что осталось всего несколько нерешенных вопросов. «И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений», — отметил он.

Как отмечает «Лента.ру», белорусский вице-премьер добавил, что стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня. Он констатировал, что сначала работа велась медленно, объяснив это «беспрецедентным внешним давлением», с которым столкнулась Россия.

«Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее. И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем», — рассказал Крутой.

Он подчеркнул, что отраслевые войны между Москвой и Минском наложили отпечаток «определенной нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы». Однако процесс активно продолжился, когда «люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения», заявил вице-премьер Белоруссии.

Ранее глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил, что в рамках Союзного государства Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.