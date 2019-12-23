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В Казахстане упал пассажирский самолет

Летевший из Алма-Аты в Нур-Султан самолет упал на землю за пределами аэродрома в Алма-Аты, сообщил аэропорт в Facebook. По последним данной городской администрации Алма-Аты, спасатели нашли тела 15 человек. Также были госпитализированы с места крушения еще 35 пострадавших. При этом 22 человека в крайне тяжелом состоянии, восемь детей и пять взрослых доставлены в медучреждения в сознании с политравмами. На месте крушения работают спасатели, пишет Газета.ру.

Фото: комитет по ЧС МВД Казахстана/РИА «Новости»

Самолет рейса Алма-Аты - Нур-Султан упал из-за столкновения с двухэтажным зданием после взлета. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. Взлетающий самолет на некоторое время пропал с радаров. Через 10-25 минут он был обнаружен на земле. Известно, что после крушения возгорания самолета не было. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.



Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал предварительный список из 60 выживших пассажиров, которым была оказана медицинская помощь.