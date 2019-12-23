В России и мире

В эстонской столице открыт памятник советским воинам-освободителям

В лесной массив эстонской столицы Нымме в отреставрированном виде возвращен памятник жертвам военных преступлений нацистского режима. Здесь 26 декабря торжественно открыли мемориал советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора, сообщило посольство России в Таллине 26 декабря на своей странице в Facebook.

Как пишет bb.lv, памятник установили на перекрестке улицы Вальдеку и Вильяндиского шоссе, в том месте, где находился ров, в который нацисты сбрасывали тела замученных. Поисковики утверждают, что их было около двух тысяч человек. В открытии монумента принял участие советник-посланник дипмиссии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями в память о победе над нацизмом. Сотрудники российского посольства, военный атташе Андрей Бережной, а также представители ветеранских и поисковых организаций возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Открытие памятника в районе Нымме, отмечают местные обозреватели, стала одним из мероприятий в этой прибалтийской республике, посвящённых 75-летию ее освобождения от фашизма. Еще в самом начале текущего года, сообщают местные порталы, в уезде Ида-Вирумаа вспомнили о героизме советских десантников, внесших свой вклад в освобождение эстонского города Нарва.

А в конце июля 75-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков отпраздновали в пограничном городе Нарве. Чуть позже эстафету от фашистского порабощения перенял старинный Тарту, а во второй декаде сентября представители дипломатических миссий совместно с местными представителями власти почтили память освобожденных 75 лет назад узников концлагеря Клоога, в котором было убито свыше двух тысяч заключенных. Кроме того, в том же месяце на столичном Военном кладбище и мемориале Маарьямяги отметили 75-ую годовщину освобождения Таллина.