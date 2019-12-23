В России и мире

Лимузин Сталина угнали в Москве

Фото: © mag.auto.ru

Уникальный советский автомобиль ЗИС-115 угнали из гаража на Новосходненском шоссе Москвы. По данным РЕН ТВ, на этой машине с 1949 года ездил Иосиф Сталин.

Обратившийся в полицию житель Москвы объяснил, что лимузин принадлежит его другу, который находится в Одессе. Лимузин около 10 лет не заводился, и на учет в ГИБДД его не ставили.

В связи с пропажей уникального авто проводится проверка. Как сообщили в столичном главке полиции, приняты меры к розыску и задержанию преступников, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.