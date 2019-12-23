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Ученые связали риск развития рака с физической активностью

Ученые Национального института онкологии США выяснили, что люди с умеренной физической активностью меньше предрасположены к развитию рака, сообщил Medical Xpress.

Специалисты проанализировали девять перспективных исследований, в которых приняли участие более 750 тысяч человек. Выяснилось, что физическая активность снижает риск развития семи типов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрия, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Ученые считают, что 2,5-5 часов умеренных физических нагрузок или 1,25-2,5 часа высокоинтенсивных упражнений в неделю способны значительно снизить риск появления злокачественных опухолей.