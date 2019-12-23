В России и мире

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

Задержаны двое россиян, намеревавшихся совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Там отмечают, что задержание удалось провести 27 декабря на основании информации, полученной ранее от американских партнеров. У задержанных изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Возбуждено дело по статьям 30 (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм), 205.1 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В 2017 году американские спецслужбы также помогли раскрыть планы террористов, намеревавшихся организовать взрыв в Казанском соборе Петербурга. Фигуранты дела осуждены.