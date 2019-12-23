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В России остро не хватает молодых учителей - Ольга Васильева

В России существует дефицит школьных учителей математики и иностранного языка. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила министр просвещения Ольга Васильева, передает ТАСС.

«Это математика, английский язык, информатика. Сейчас стали в некоторых регионах появляться просьбы о подготовке учителей начальных классов», — сказала министр.

Кроме того, в России по-прежнему мало молодых педагогов: учителей в возрасте до 29 лет — всего шесть процентов, и эта цифра не изменится до 2029 года. По мнению Васильевой, решить проблему дефицита кадров поможет целевое обучение.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое.

К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.