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Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента. Вместе с тем он поручил в ближайшие дни найти альтернативные источники нефти для работы перерабатывающих предприятий, передает РБК.

Александр Лукашенко распорядился задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба». Также отмечается, что речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике. Соответствующие поручения он отдал на совещании, которое прошло после двух телефонных разговоров с российским президентом.

Представитель «Транснефти», оператора трубопровода, отказался комментировать РБК заявление Лукашенко.

Белорусский президент также сообщил, что провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком. На фоне того, что нефтегазовое соглашение пока заключить не удалось, они договорились о поставках нефти в Белоруссию без контрактов, по договоренности для каждого отдельного предприятия.