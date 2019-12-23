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Детям в Латвии больше не будут предоставлять статус «неграждан»

01.01.2020 13:45|ПсковКомментариев: 0

Вступает в силу инициированный бывшим президентом Латвии Раймондом Вейонисом закон об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям «неграждан», пишет «Интерфакс».

Закон предусматривает больше не присваивать статус «негражданина» детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количество детей, так как, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как «неграждане» были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

«Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны», - заявлял Вейонис.

Источник: Псковская Лента Новостей
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