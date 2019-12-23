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На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Ксении Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.

Иск о защите чести и достоинства поступил в середине декабря в Хамовнический суд Москвы — в нем он требует несколько сотен тысяч рублей. «Если высказывание ему не нравится, тут же бежит судиться, суммы обычно небольшие — 50-200 тысяч рублей, — прокомментировал «СтарХиту» Анатолий Шарий, коллега Собчак. — В принципе, мне не жалко — могу платить и называть его, как хочу. По всей видимости, сейчас имеется в виду момент, когда мы с Ксюшей обсудили его во время интервью, и в процессе прозвучали нелицеприятные слова. И Фейгин скорее жаловаться. В Литве он подал на меня в суд за то, что я именовал его не адвокатом, а юристом. Судьи угорали. Надеюсь, Ксения не будет обращать на этого дурака внимание! Кстати, статуса адвоката он лишен, остался не у дел, поэтому пытается хайпиться изо всех сил».