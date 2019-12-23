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Федеральные телеканалы отключили на Youtube счетчики дизлайков под новогодним обращением Путина

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Youtube-каналы «России 24», «России» и «Первого канала» отключили комментарии и счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина. Как отмечает «Дождь», включенным остался счетчик на канале НТВ, и там количество дизлайков почти в четыре раза превысило число лайков (к моменту написания новости 19 тыс. дизлайков против 5,3 тыс. лайков - прим. «Росбалта»). Однако возможность написания комментариев под видео и здесь была закрыта, пишет «Росбалт».

На Youtube-канале RT никаких ограничений по комментированию не было, число лайков и дизлайков под видео с новогодним обращением здесь разделилось примерно поровну. Обращение, размещенное на канале видеохостинга «Sputnik на русском», собрало 2,6 тыс. лайков и 6 тыс. дизлайков.

Добавим, что на эту тенденцию СМИ обратили внимание во время ежегодной большой пресс-конференции Путина, когда число дизлайков под трансляцией в разы превысило количество лайков, а в комментариях звучала жесткая критика власти.