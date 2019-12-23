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Грабители украли из дома сейф с 15 млн рублей и оставили его на улице

В Москве в ночь на 1 января неизвестные вытащили из частного дома сейф с 15 млн рублями, но в результате они оставили его на улице и сбежали, передает Газета.ру.

Как отмечается, инцидент произошел в районе Лианозово.

Злоумышленники также похитили травматическое и охотничье оружие.

По данным ГУ МВД России по Москве, сейф с деньгами был обнаружен в 10-15 метрах от дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК России («Кража»).

В настоящее время сотрудники полиции выясняют местонахождение злоумышленников и обстоятельства инцидента.