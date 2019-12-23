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Подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 1 января местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее сын не вернулся домой. 2 января около 12 часов дня примерно в полукилометре от села нашли его тело. На нем не обнаружили повреждений, по предварительным данным, смерть наступила от общего переохлаждения.

Как сообщает «Лента.ру», известно, что 31 декабря около 19 часов подросток пошел отмечать Новый год к друзьям. Около трех часов ночи он вернулся к себе, но по ошибке позвонил в другую квартиру. Когда ему открыл сосед, подросток сбежал и больше не вернулся. Телефон он забыл у друзей. Следственный комитет начал проверку.