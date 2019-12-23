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В Госдуме ответили на территориальные претензии Эстонии

Заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, который в своем новогоднем обращении к согражданам напомнил о территориальных претензиях к России, подрывает усилия по заключению нового пограндоговора. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Интерфакс».

Депутат отметил, что высказывание Пыллуааса неприемлемо и отбрасывает Москву и Таллин на 15 лет — к 2005 году.

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Как отмечает «Лента.ру», спикер парламента Эстонии в своем обращении отметил, что 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после чего Россия признала Эстонию, война за независимость закончилась и была установлена эстонско-российская граница. «Тартуский мирный договор вступил в силу и все еще находится в реестре действующих международных договоров ООН», — добавил он.

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

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В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии. Представители Консервативной партии Эстонии выступают против этого, по их мнению, граница должна проходить в соответствии с Тартуским договором.