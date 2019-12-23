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Размер минимальной зарплаты в Эстонии вырос до 584 евро

С 1 января 2020 года размер минимальной месячной зарплаты в Эстонии вырос до 584 евро, сообщает rus.err.ee. Минимальная почасовая зарплата теперь составляет 3,48 евро.

Размер минимальной заработной платы основан на коллективном соглашении, подписанном 25 ноября профсоюзами и работодателями, в рамках которого центральные организации социальных партнеров договорились повысить минимальную заработную плату в 2020 году.

В 2019 году минимальную зарплату в размере 540 евро в месяц, по данным Налогово-таможенного департамента, получали 20 500 человек или 4,3% от всех наемных работников. Минимальная почасовая ставка составляла в 2019 году 3,21 евро.

Рост минимальной зарплаты означает рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к минималке.