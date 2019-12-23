В России и мире

Латвия увидела главные вызовы для безопасности стран Балтии в действиях России

Главные вызовы для безопасности в Балтийском регионе связаны с усилением военных возможностей России и ее провоцирующими действиями военного характера, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича об итогах работы в области внешней политики, передает «Интерфакс».

«Развитие военных возможностей наглядно демонстрирует желание России получить преимущество в соревновании с НАТО. Хотя возможность реальных инцидентов оценивается как низкая, с учетом высокой централизации политической власти в России и неизменных амбиций к контролю над соседними странами ситуация с безопасностью в регионе может за очень короткое время измениться», - говорится в докладе.

В разделе доклада о трансатлантических отношениях и международной безопасности глава МИД отмечает, что Россия продолжает действовать в противовес принципам международного права, и ее действия нацелены на конфронтацию с Западом.

Концентрация военных сил и вооружения в Калининграде и Западном военном округе, а также инсценированное на учениях ВМФ РФ блокирование морских путей в Балтийском море (эти учения состоялись в августе 2019 года) являются сознательной демонстрацией силы Россией, утверждается в докладе. В этом контексте важно следить за военным сотрудничеством России и Белоруссии, учитывая географическое положение последней, отмечается в документе.